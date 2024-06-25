Змагання із бай-іном 1 500 доларів зібрали майже 11 тисяч входів, що дозволило сформувати неймовірний призовий фонд у понад 14 мільйонів доларів.
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Перед третім змагальним днем у боротьбі залишилося 318 покеристів – серед них троє українців. 78-му сходинку зі стеком 1 195 000 фішок (при середньому – 868 000) займає Олексій Кравчук. Майже одразу за спиною земляка зі стеком 1 170 000 розташувався Максим Лавров. Найскладніша поки ситуація з представників України у Діани Калетіної. Чарівна тенісистка-аматорка порівняно нещодавно почала серйозно займатися покером, але вже може похвалитися доробком у понад 115 тисяч доларів у живих турнірах. Перед стартом третього дня Millionaire Maker у Діани 206 000 фішок (13 великих блайндів) і 301-ша сходинка.
Водночас чимало українських покеристів вже припинили боротьбу, але змогли потрапити до призової зони:
- Денис Чуфарін – 488 місце (5 080 доларів)
- Олексій Меженков – 511 місце (5 080)
- Ярослав Ольшанский – 901 місце (3 350)
- Ростислав Сабіщенко – 949 місце (3 350)
- Павло Векслер – 1 022 місце (3 150)
- Назар Бугайов – 1 030 місце (3 150)
- Артем Металіді – 1 517 місце (3 000)
Українець випередив тисячі суперників
Відомий український покерист Єгор BigGOGI Зарев став чемпіоном престижного турніру з бай-іном 150 доларів на GGPoker. Обійшовши понад 3 тисяч суперників, українець отримав 57 510 доларів призових.