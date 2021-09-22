Кімберлі Стоун у покері вже давненько, її перший ITM в живих турнірах датований ще червнем 2008 року. З-поміж десятків призових, у послужному списку американки і серйозний виграш – 101 844 доларів за друге місце в турнірі WSOP Circuit у 2015 році.

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Нещодавнє материнство, здавалось, змусить Кімберлі покинути улюблене заняття, принаймні на кілька найближчих років. Але американка не з тих жінок, які готові відкласти реалізацію мрій через труднощі.

Стоун взяла участь в одному із офлайн-турнірів в казино Далласа, а в паузах між сесіями мчала додому, аби погодувати малу Емму. Якщо перерви були надто короткими, Кімберлі зціджувала молоко і складала запаси їжі для дитини в портативний холодильник в автомобілі.



Донька Кімберлі Емма / Twitter

Згодом естафету підхоплював чоловік відчайдушної покеристки Хейден Фортіні, який активно підтримував дружину впродовж божевільних 36 годин. За цей час Кімберлі 24 години провела за покерним столом і спала лише 3 години.

Але все це було того варте. Попри шалену втому, Стоун посіла 5 місце і виграла 82 тисячі доларів призових. Буде що розказати Еммі, коли дівчинка підросте.