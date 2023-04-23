В Іспанії покеристів визнали професійними спортсменами

Міністерство фінансів Іспанії офіційно визнало гравців у покер професійними спортсменами. Це зроблено з метою спрощення та розв'язання питань оподаткування доходів від покеру.

Цим рішенням іспанський уряд сподівається зробити свою країну привабливішою для покеристів та повернути тих гравців, які виїхали до інших країн із більш ліберальними нормами закону для покеру.

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До того, як кілька років тому в Іспанії було прийнято низку профільних законів, покерна спільнота цієї країни вважалася однією з найбільших в Європі. Однак після посилення контролю багато гравців змінили своє місце "прописки" та сплачують податки на вигідніших умовах в Андоррі, Мальті або країнах Азії.

Прирівнявши покеристів до професійних спортсменів, міністерство фінансів має намір залишити частину грошей у бюджеті Іспанії. Окрім покеристів, такий статус отримають також ті, хто заробляє у більярді, шахах та інших карткових іграх.