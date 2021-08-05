Ірландець програв 500 тисяч доларів із "кишеньковими" тузами

За віртуальними столами фінішував грандіозний покерний турнір The Venom із гарантією 10 мільйонів доларів. Учасники хедз-апу фінішували доларовими мільйонерами, а заключна роздача шокувала віце-чемпіона.

10-мільйонник покеристи штурмували впродовж кількох днів, лише трохи не дотягнувши до побиття гарантії. Турнір із бай-іном 2650 доларів зібрав 3930 входів. Учасникам фінального столу, а мова про топ-8, були гарантовані шестизначні виплати.

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Скажімо, бразилець Феліпе Кетцер, який першим покинув фіналку, забрав 130 тисяч доларів. А от учасники хедз-апу уже боролись за семизначні призові. Пей-джамп між першим і другим місцем становив півмільйона доларів, тож віце-чемпіонові було що втрачати.

Зрештою, долю титулу вирішив кулер, який успішно склався на користь американця із ніком "BabyBowser". Його суперник – ірландець "Sw33ney" – заслоуплеїв кишенькових тузів, за що і поплатився. На флопі K-6-2 американець зібрав дві пари – королі і шістки – і уже не мав права відступати. Шоудаун констатував перемогу "BabyBowser", який заробив 1 514 000 доларів, його візаві отримав 1 015 200 доларів.