Рекордні 700 тисяч доларів для зіркового українця, неймовірний успіх чеха – Triton Main Event

У корейському Чеджу фінішував Main Event хайролерської серії Triton Poker. Серед головних героїв турніру знайшлося місце і українцю Ігорю Ярошевському.

Головна подія корейського етапу стала без перебільшення історичною. Вперше покерний турнір із захмарним бай-іном 100 тисяч доларів зібрав аж 216 входів (77 з них реентрі), сформувавши відтак гігантський призовий фонд у понад 20 мільйонів доларів.

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39 щасливчиків потрапили до призової зони з мінімальною виплатою у 150 тисяч, а 9 з них зрештою опинилися за фінальним столом, аби поборотися за найбільший шматок пирога. Серед фіналістів опинився і один з найуспішніших українських покеристів Ігор Ярошевський (понад 6 мільйонів доларів кар’єрних призових).



Ігор Ярошевський / Triton Series

На фіналку наш земляк, щоправда, зайшов із коротким стеком в 11 великих блайндів. Так і не зумівши розкрутитися, Ігор вилетів на сьомій сходинці. Втім, Ярошевський навряд чи аж надто засмутився. 739 тисяч доларів стали найбільшими призовими, що українець здобував за один турнір впродовж усієї свої кар’єри.

Перемога ж у турнірі, а з нею і шалені 4,3 мільйона доларів призових дісталися чеському гравцю Роману Грабеку. У хедз-апі він переграв французького бізнесмена та покериста Жана-Ноеля Тореля. Для Грабека етап Triton Series став більш ніж просто успішним. Чех зіграв сім турнірів, у п’ятьох потрапив до призової зони і врешті став чемпіоном Main Event.

Результати фінального столу Main Event

Роман Грабек (Чехія) – 4 330 000 доларів Жан-Ноель Торель (Франція) – 2 875 000 Елтон Цанг (Гонконг) – 2 105 000 Патрік Антоніус (Фінляндія) – 1 697 000 Маттіас Ейнберг (Австрія) – 1 330 000 Фахредін Мустафов (Болгарія) – 1 008 000 Ігор Ярошевський (Україна) – 739 000 Кріс Брюер (США) – 543 000 Алекс Кулєв (Болгарія) – 451 000

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