Забрав половину призового фонду: Хуан Пардо оформив виняткове досягнення у покері

У Лондон з'їхалися найкращі гравці світу, щоб поборотися за нагороди Європейського покерного туру. Переможцем дебютного турніру серії у форматі Mystery Bounty став іспанець Хуан Пардо.

Європейський покерний тур повернувся до Лондона після 9-річної перерви. У межах фестивалю відбудеться 12 турнірів. Віднедавна жоден етап EPT не обходиться без формату Mystery Bounty. Саме з такого турніру розпочався лондонський фестиваль.

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Турнір із бай-іном 10 200 фунтів стерлінгів зібрав 56 гравців. Значна частина грошей відправлялася у фонд баунті, два з яких були "особливими" – по 50 000 фунтів. При цьому за 1 місце давали лише 80 280 фунтів.

Іспанський покерист Хуана Пардо вирішив зібрати усі гроші турніру. Він оформив чемпіонство, витягнув обидва найдорожчих конверти з баунті, зібравши у сумі майже половину всього призового фонду. У підсумку він заробив 240 000 фунтів стерлінгів.

До цього турніру я грав Mystery Bounty 4 рази, але ніколи не вигравав головний приз. Цього разу мені дісталися два головні баунті. Це просто безумство! – поділився емоціями Хуан Пардо.

Склад учасників стартового турніру ЕРТ у Лондоні був зірковим. Ціла низка досвідчених хайролерів, серед яких Андраш Немет, Тімоті Адамс, Даніель Дворесс, Майк Вотсон і Жоао Вієйра, не пройшли в ITM. Вони змагатимуться вже у наступних турнірах, серія триватиме до 28 жовтня.