Хельмут та Негреану влаштують "бійку" за 200 тисяч доларів

Уже в ніч із 5 на 6 травня дві покерні легенди Філ Хельмут та Даніель Негреану зійдуться у другій хедз-ап битві в рамках шоу High Stakes Duel.

Перший матч, згадаємо, виграв Хельмут, організувавши майже фантастичний камбек: в якусь мить у Філа залишалося лише 10% стартового стеку. Тож поки на High Stakes Duel Хельмут – непереможний. Перед Негреану він тричі здолав Антоніо Есфандіарі.

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Канадець спробує зламати цю тенденцію і принаймні букмекери вірять, що йому це вдасться. Даніель залишається фаворитом дуелі, попри поразку у першому матчі. Коефіцієнт на його перемогу у другому раунді – 1,62. На успіх Хельмута пропонують 2,42.

Цього разу суперники покладуть на стіл по 100 тисяч доларів кожен і гратимуть, доки хтось не залишиться без фішок. Побачити матч на власні очі, традиційно можна буде на порталі PokerGo.