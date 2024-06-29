"Вдарило по сім’ї, не порадив би нікому": несподіване зізнання чемпіона світу з покеру

Грег Реймер – один з найвідоміших покеристів у історії. Він безпосередньо доклався до старту покерного буму на початку нового тисячоліття. Днями американець поділився спогадами про свій найбільший успіх.

Рівно 20 років тому, у 2004-му, Реймер переміг на WSOP Main Event. Це сталося за рік після того, як чемпіоном став бухгалтер Кріс Манімейкер, спровокувавши початок покерної лихоманки. У турнірі, де переміг Кріс брали участь 839 покеристів, а в тому, де тріумфував Грер – вже утричі більше. Реймер заробив неймовірні 5 мільйонів доларів.

До теми Уболівали, як за Мессі: аргентинець став доларовим мільйонером на WSOP

Поки турнір не почали показувати на ТБ, ніхто мене не впізнавав. А потім почалися ефіри ESPN – і я раптом перетворився на зірку. Повіз 7-річну дочку до Діснейленду і кроку там не міг ступити. До мене по 100 людей на день підходили фотографуватися. Приходив у магазин за продуктами – і мене навіть там миттєво обступали. З того часу, звичайно, все це більш-менш минулося. У покерних клубах мене, звісно, всі знають, але вулицями давно ходжу спокійно,

– пригадує Реймер.

До свого успіху у Main Event Реймер працював юристом. Каже, займався б цим і досі, якби не та перемога. Водночас чемпіон визнає, що неймовірний успіх приніс до його життя не лише позитивні зміни.

Підписав контракт з Poker Stars і по пів року почав їздити світом. Було круто, але сімейне життя постраждало. Я не скаржусь, звичайно, було б дивно. Але кар'єра покер-про, що раптово звалилася на мене, вдарила по сім'ї, тут двох думок бути не може. Завжди раджу людям не кидати навчання чи роботу заради покеру. Це не надто надійна кар'єра. І більшість людей, які про неї мріють, не дочекаються успіху, на який розраховують,

– зізнається Грег.

Хай там як, сам Реймер виграв за кар’єру понад 8 мільйонів доларів і не шкодує про власний вибір стати покерним професіоналом.

Негреану зламав прокляття

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану виграв свій сьомий у кар’єрі і перший за останніх 11 років браслет WSOP. Цей успіх приніс Негреану 1,1 мільйона доларів.