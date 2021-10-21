Гравець підкорив Вегас зовнішнім виглядом – фото

Коли не вдається привернути увагу гучними перемогами на WSOP, гравці шукають інші прийоми. Наприклад, Брендон Шак-Харріс вирішив порадувати учасників Світової серії покеру кумедними нарядами.

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Тисячі гравців борються за браслети й титули переможців WSOP. Уже відомі імена 36 чемпіонів.

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Володар 2 браслетів Світової серії покеру Брендон Шак-Харріс вміє виокремитися за покерним столом. Оскільки перемогти цього року не вдається, американець вирішив проявити харизму та екстравагантність. Так, в одному з турнірів WSOP Брендон весь час сидів із парасолькою в руках, кольорова гама якої повністю відповідала його масці. Ще одна маленька деталь – прикріплена до плеча коктейльна парасолька.

Потім американець продовжував розважати публіку внаслідок яскравої гірлянди, в якій просидів кілька годин. Так він нагадував, що не за горами новорічні свята і намагався додати всім позитивного настрою.

Новорічний настрій Брендона Шак-Харріса на WSOP / Фото Pokeroff

А ще Брендон Шак-Харріс приніс із собою маленькі гумові ручки. Суперники не соромилися користуватися ними для своїх маніпуляцій з фішками й картами.

Цього року на Світовій серії покеру американець 4 рази опинявся в ITM, заробивши в сумі понад 17 тисяч доларів. Свою участь в H.O.R.S.E. за 3 тисячі доларів він присвятив усім "приголомшливим бабусям", але в першу чергу своїм – покійній Хелен Шак та Мері Енн Харріс, яка скоро відзначить своє 90-річчя.

Брендон Шак-Харріс у костюмі полярного ведмедя / Фото cardmates

Варто відзначити, що Шак-Харріс не вперше використовує смішні наряди на Світовій серії покеру. У 2016 році він грав турнір з Омахи в костюмі полярного ведмедя. Найгучніші перемоги Брендона на WSOP сталися ще у 2014 і 2016 роках, коли він виграв браслетні турніри з Омахи, заробивши при цьому понад мільйон доларів.