Цього року Гельмут вирішив стати справжнім чарівником, з'явившись на турнірі в оточенні 16 моделей (зрозуміло, за кількістю власних браслетів Світової серії), двох ельфів та Дена Кейтса, який був у образі Сарумана.

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Новий образ Гельмута

Натовп фанатів і представників ЗМІ одразу заповнив зал павільйону в конференц-центрі Ріо. Усі чекали ефектної появи легенди. Після урочистого виступу, показових поєдинків Гендальфа з Саруманом, Гельмут попрямував за стіл, щоб спробувати застосувати до опонентів ті ж магічні прийоми, які допомогли йому виграти Головну Подію WSOP 32 роки тому.

Гельмуту вдалося завершити перший ігровий день 1E зі стеком трохи вище середнього. Напевно, було б дуже прикро вилетіти з турніру після такого шоу.

Я читав синам "Володаря перснів" багато разів, ми часто дивилися фільми. Хтось напередодні попросив мене вийти в незвичайному образі і я запитав, а як щодо Гендальфа?

– прокоментував вибір персонажа Філ Гельмут.

На запитання журналістів чи збирається Філ стати "Володарем перснів" у покері, він без зайвої скромності відповів, що завжди вважав себе таким.

Збереження традицій

Гельмут має унікальну історію персонажів, яких готує для появи у Головній Події Світової серії покеру. Щороку Філ обирає новий образ, але одна частина його вистави залишається незмінною. Він спізнюється, щоб привернути до себе увагу.

Філ Гельмут в образі генерала американської армії на WSOP / Фото freestylepoker.com

"Білий маг" завжди любив здивувати покерне ком'юніті під час Головної Події WSOP. Так, у 2008 році Гельмут сидів за столами в образі генерала американської армії, а у 2010 році – у костюмі Цезаря.

Філ Гельмут у костюмі Цезаря прибув на WSOP / Фото freestylepoker.com

На WSOP 2018 легендарний гравець з'явився в образі Тора – відомого персонажа "Marvel". Також у різні часи Гельмут приміряв на собі він роль гонщика NASCAR та бійця MMA.

Ефектна поява Філа Гельмута на WSOP / Фото freestylepoker.com