Show Must Go On: рейтинг найбільш гарячих роздач на High Stakes Poker

12-й сезон одного із найбільш рейтингових покерних шоу уже став історією. Пригадаємо разом найбільш яскраві епізоди і розіграш найбільших банків за участю зірок інтелектуальної гри.

Таку розкіш мало хто може собі дозволити – грати у покер на лімітах 1000/2000 доларів за блайнд, та ще й перед об’єктивами камер. 12-й сезон шоу High Stakes Poker вдався на славу і подарував кілька направду пам’ятних роздач.

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Не обійшлось і без феєричного повернення. Зірка перших сезонів шоу і один із мастодонтів гри Філ Лак став учасником HSP після 13-річної перерви. Цю подію відзначив належним чином, провернувши гангстерський блеф.



Філ Лак / Фото PokerGO

Філ Лак і його коштовна башта

В одній із роздач 5-го епізоду "Unabomber", відправив башту із доларових пачок в олл-ін лише із А-хай. Лак ризикував 167 000 доларів на флопі 3-2-8 (веселка) із А-Ко, тоді як у його опонента Сантоша Суварни була сильніша комбінація – кишенькові 9-9. Утім індіанець, зважаючи на зухвалий вираз обличчя суперника, на відповідь не відважився. Така авантюра принесла Філу Лаку близько 50 000 доларів профіту за кілька секунд.



Нік Ейрбол / Фото PokerGO

"Ковбої" рулять

У шостому епізоді також було на що подивитись. Брендон Адамс відкрився на 5 000 доларів із Q-Jо, Сантош Суварна продовжив 3-бетом 21К із A-Qо, а Нік Ейрбол виписав 4-бет – 100 000 доларів, озброївшись К-К. Перший очікувано зійшов із дистанції, а Суварна вирішив продовжити. Флоп індіанцю підійшов 4-Q-10, якщо не зважати на оверпару суперника.

Ейрбол поставив ще 75 000 і отримав відповідь від власника пари дам. Четвірка на тьорні на розклади особливо не вплинула і лідер вирішив відправити у банк залишки свого стеку – 308 000 доларів. Суварна від сили своєї топ-пари не відмовився і заколов, сформувавши банк у 974 000 доларів. Відкривати рівер вирішили двічі і в обох випадках вийшла 8-ка, яка констатувала перемогу Ніка Ейрбола. Американець виграв один із найбільших банків в історії HSP.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Рекорд заважив майже мільйон баксів

Непересічне досягнення оформили, мабуть, найактивніші гравці поточного сезону – Сантош Суварна та Ендрю Робл у дев’ятому епізоді. Робл спробував провернути трюк із покерним сміттям 5-4s і був близьким до успіху. Суварна із АКo практично не мав шансів на перемогу на флопі 4-4-2, але в покері трапляються дива.

Дошку довершили два королі, що дозволило Сантошу зібрати старший фул-хауз. Ендрю, утім, не збавляв обертів і на рівері поставив 300 000 доларів. У суперника залишалось зайвих 95К, які він звісно докинув у банк. Невдасі не залишалось нічого іншого, як зрівняти. У підсумку Сантош Суварна забрав 992 000 доларів, що є найбільшим банком в історії шоу High Stakes Poker.

На High Stakes Poker ледь не побили божевільний рекорд

В одній із роздач популярного покерного шоу на середині столу опинилась семизначна сума. Від нового рекорду учасників відділили лічені секунди.