Гордість нації: українець Андрій Любовецький виграв золотий браслет WSOP Europe

Починаючи фінальний стіл із найкоротшим стеком, український гравець продемонстрував неймовірний рівень покеру. Андрій Любовецький розтрощив опонентів-хайролерів та завоював перший у кар'єрі браслет WSOP Europe.

У Розвадові триває престижна покерна серія WSOP Europe. За фінальний стіл події Platinum High Roller із бай-іном 25 000 євро, де було 72 учасники, пробився українець Андрій Любовецький. Щоправда, він мав найкоротший стек – 12 ББ.

Цікаво Українцю не вистачило кількох кроків до завоювання золотого браслету WSOPE

Проте чемпіон світу з матч-покеру у складі збірної України провів справжній майстер-клас для суперників. Уже в другій роздачі Андрій Любовецький подвоївся з А4s проти вісімок Оле Шеміона, а в шостій – вибив із турніру шортстека Томера Підуна.

На стадії 5-макс українець виграв чергову важливу роздачу у Джордана Вестморленда, отримавши чиплідерський стек – 51 ББ. Андрій Любовецький стрімко мчав до хедз-апу, де зустрівся з фінським гравцем Йоні Йоухімайненом, який зупинився за крок від браслету WSOP Europe у недавньому турнірі з Омахи.

Фінському гравцю не пощастило й у Холдемі. Українець показав кращу гру в хедз-апі та заслужено став володарем золотого браслету європейської версії Світової серії покеру.

Я поки що не усвідомив, що сталося. Усі 12 років, що граю у покер, я мав на меті виграти браслет WSOP. Думаю, сьогодні я грав у свій найкращий покер. Я такий щасливий, що не можу знайти слів,

– поділився враженнями Андрій Любовецький.

Андрій Любовецький у компанії українських покеристів / Фото телеграм PokerUkraineNews

Перемога у турнірі Platinum High Roller на престижній серії WSOP Europe принесла українському чемпіонові 518 000 євро.