Голлівуд відпочиває: у новому сезоні High Stakes Poker буде найзірковіший склад за всю історію

До нового року організатори High Stakes Poker приготували любителям покеру справжній подарунок мрії. У черговому сезоні популярного шоу за одним столом змагатимуться Даніель Негреану, Дойл Брансон, Філ Айві, Том Дван, Патрік Антоніус та інші неймовірні зірки покеру.

Спільне фото, де зібрані зірки такої величини, просто підірвало інтернет. Дату прем'єри нового сезону High Stakes Poker поки що не називають, але за попередніми прогнозами, дебютний епізод з'явиться у лютому 2022 року.

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Першим свою участь анонсував Даніель Негреану, натякнувши на зірковий склад гравців. Пізніше Дженніфер Тіллі опублікувала у твіттері фото, після якого всі глядачі переконалися, що новий сезон High Stakes Poker стане найцікавішим за всю історію шоу.

Офіційно підтвердили свою участь Том Дван, Філ Айві, Брін Кенні, Жан-Робер Беланде, Гарретт Едельстайн, Патрік Антоніус та Дойл Брансон. Вишенькою на торті у цьому списку став новий чемпіон світу Корай Альдемір.

Тільки приземлився у Вегасі, мені телефонують та пропонують зіграти у покер. А я хотів лише відпочинку. Які тільки дізнався де грати та з ким, без роздумів одразу погодився,

– зазначив чемпіон WSOP Main Event Корай Альдемір.

За столами High Stakes Poker учасники грають дорогий кеш із блайндами 200/400 доларів зі страддлом або 400/800 доларів. Шоу транслюватиме PokerGo.