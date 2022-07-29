Карнелл Вільямс зробив собі кар'єру у Національній футбольній лізі у складі "Тампи-Бей Бакканірс". У дебютному сезоні 2005 року його визнали найкращим новачком у нападі. 23-річного Вільямса було обрано у топ-5 драфту, після чого він набрав у першому сезоні 1 178 ярда. На жаль, до кінця своєї 7-річної кар'єри тисячу ярдів Карнелл більше не "пробивав" через травми.

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Тепер Вільямс працює тренером в Обернському університеті, а у вільний час грає у покер. Колишню зірку НФЛ помітили у Флориді, де Карнелл наче досвідчений професіонал розбирається з суперниками за покерним столом. Спочатку він виграв турнір вихідного дня у Seminole Hard Rock Tampa, заробивши рекордні у своїй скромній покерній кар'єрі 16 915 доларів.

Карнелл Вільямс / Фото PokerNews

За кілька днів Вільямс виграв ще один турнір. Заплативши бай-ін 400 доларів, Карнелл поклав собі до кишені 10 430 доларів. У турнірі брали участь 185 гравців.

До речі, не тільки Карнелл серед професійних гравців НФЛ пробує сили у покері. Член залу слави професійного футболу Річард Сеймур має 645 212 доларів призових, також за столами часто можна зустріти чемпіона Суперкубка Евана Метіса та зірку "Балтиморських Воронів" Кале Кемпбелла.