Фінський гравець оформив покерний хет-трик за один день

Самі Келопуро провів одну із найбільш плідних сесій в своїй онлайн-кар’єрі. Фінському регуляру не було рівних одразу у трьох турнірах, а загальна сума призових перевищила 112 тисяч доларів.

Для початку Келопуро розігрівся в нокаут турнірі із Пот-Ліміт Омахи, де забрав головний приз – 30 832 долари (13 968 із них нокаутами). Згодом фін підтвердив, що класична Омаха недаремно є його улюбленою дисципліною. Він випередив усіх суперників у ще одному турнірі і додав трохи більше 27 тисяч до власного банкролу. У цьому івенті, до слова, третє місце посів українець Андрій Новак – 15 210 доларів призових.

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Насамкінець, Самі Келопуро продемонстрував, що і у Холдем грає непогано. Фін продовжив тріумфальну ходу в турнірі за 5 250 доларів, довершивши хет-трик заносом у 54 866 доларів. У підсумку, Келопуро загалом наколотив понад 112 тисяч у трьох турнірах. Не чужою для фіна є і "жива" гра, де сума його загальних призових уже здолала позначку в 1,1 мільйона доларів.