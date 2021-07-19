Росіяни Анатолій Філатов та Артур Мартіросян уже мають титули, здобуті в престижному онлайн-турнірі, де переможець отримує щонайменше чверть мільйона доларів. Повторити успіх цього разу буде непросто кожному.

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У Артура Мартіросяна – шостий стек (43.7 ВВ), ще гірші справи у Анатолія Філатова – восьмий стек (13.8 ВВ). Останній, до слова, грає не лише за власний престиж. Філатов продав 1,8% часток із коефіцієнтом 1,04. Відтак, в разі його перемоги, бекери отримають майже 5000 доларів, інвестувавши менше 200 баксів.



Артур Мартіросян / PokerNews

А от найвищі шанси на перемогу у Сергія Денисова. Росіянин очолює чип-каунт фіналки, маючи за спиною 86 великих блайндів. Чемпіон Super MILLIONS визначиться у вівторок ввечері. Кожен із учасників топ-9 уже гарантував собі виплату майже у 38 тисяч доларів, а найкращий гравець виграє 258 592 баксів.