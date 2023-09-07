Одкровення Філа Хельмута: покерист розповів про те, як Майкл Джордан кинув йому виклик

Популярний покерист Філ Хельмут побував на подкасті NESN "Chicken Dinner" у Сема Панайотовіча. Там він поділився цікавою історією, як зірковий баскетболіст Майкл Джордан пропонував йому зустрітися на High Stakes Duel.

Майкл Джордан – найбагатший спортсмен усіх часів. Шестиразовий чемпіон НБА у складі "Чикаго Буллз" заробив більше, ніж найвідоміші футболісти світу Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі разом узяті. Крім того, Ем Джей є палким поціновувачем гри у покер.

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Про це розповів Філ Хельмут, який і сам є легендарною особистістю у світі покеру. Найтитулованіший гравець WSOP зізнався, що одного разу Майкл Джордан пропонував йому зустрітися за покерним столом.

"Ми часто спілкувалися, але ніколи не грали у покер. Тоді він викликав мене на дуель, але великої суми грошей у мене з собою просто не було. Я відмовився, хоча потрібно було просто зателефонувати друзям", – розповів Хельмут.

Також Філ Хельмут розповів, що Майкл Джордан сповідує агресивний стиль гри у покер. Його улюблений вид покеру – це бадугі. Не виключено, що легенда "Чикаго Буллз" витрачав солідні суми за покерним столом, адже заробляв дуже багато у період кар'єри у НБА.

Майкл Джордан грає у покер / Фото thesportsrush.com



