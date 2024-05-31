Почніть заробляти покером у 2024 році – Гальфонд розповів усе, що треба знати

Зірковий покерист і тренер Філ Гальфонд розповів, з яких кроків варто розпочинати побудову успішної покерної кар’єри у 2024 році. Поради Філа стануть у пригоді не лише новачкам, але й тим, хто не може зрозуміти причини своїх невдач на ранньому етапі кар’єри.

Насамперед Філ рекомендує знайти хорошого тренера чи школу. Без інвестицій важко досягти успіху в будь-якій справі, і покер – не виняток. Важливо звернути увагу на репутацію та резюме тренера – тут допоможуть покерні форуми, де швиденько викривають шахраїв.

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Почніть з бази

Насамперед важливо зрозуміти, як покер взагалі працює. Чекати, доки ви самі до всього дійдете, просто багато граючи – занадто довгий шлях. Не варто заглиблюватися в GTO, але пройти основи – необхідно.

У чому справжнє значення ставки в покері? Чому не варто вивчати GTO-рейнджі, не розуміючи, як вони формуються? Подивіться префлоп-чарти, а постфлоп розбирайте від рівера до флопа (на рівері найпростіша математика),

– каже Філ.

Логічне мислення

Необхідно вчитися думати логічними покерними категоріями. Як протистояти супер агресивним опонентам? Як підлаштуватись, якщо хтось занадто часто колить контбети? Чи не стаєте ви вразливими для контратаки, експлойтячи опонента, та яка ймовірність, що суперник це помітить? Зрозуміло, що новачкам буде з цим важко, але треба привчати мозок думати саме так.

Внутрішні сторони покеру

Розберіться, як працює рейк та як він впливає на вінрейти. Визначтеся, який у вас буде банкрол і для яких лімітів він підходить. Дізнайтеся про основи селекту і про те, як прокачувати психологію. Все це знадобиться, щоб ви могли адекватно аналізувати вашу подорож у покері,

– розповідає Гальфонд.

Де брати навчальні матеріали та як вчитися?

Потрібен структурований курс від тренера чи школи, яким ви довіряєте (недорогий чи безкоштовний – для новачків). Філ радить розібратися з основами, шукати людей, з якими працюватимете в команді (тренер, друг, конференція з гравцями). Слід багато грати, але недорогі турніри чи кеш, перевіряючи нові знання на практиці. Потім знову повертатися до вивчення теорії, але вже на глибшому рівні.

2 мільйони гривень за вечір

Відомий український покерист Єгор Зарев розповів про те, як йому вдалося виграти понад 2 мільйони гривень за один вечір, потрапивши за фінальні столи одразу двох престижних турнірів.