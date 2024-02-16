Як розібратися з професіоналами: Філ Гальфонд ділиться секретами

Один з найуспішніших покеристів сучасності, а заодно тренер Філ Гальфонд дав кілька порад для гри проти сильних опонентів.

GTO – це теоретично оптимальна стратегія для гри у покер. Тому не дивно, що чимало професіоналів намагаються її дотримуватися, хай це і непросто. Водночас навіть GTO має слабкі місця, тож Філ Гальфонд у новій статті поділився кількома ідеями, що допоможуть протистояти майстрам GTO.

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Оптимальна стратегія – класна річ, але уразлива

Ніхто не здатен постійно грати достатньо близько до GTO. Отже, атакувати треба там, де люди відхиляються від неї. Візьмемо, наприклад, бет-сайзинги – наш мозок просто не здатен запам'ятати всі ці гілки, що пропонує GTO.

Ухвалюйте рішення самостійно

Рішення, ставити чи ні на трьох вулицях має 8 можливих сценаріїв. Якщо вибираємо між дрібною ставкою, великою та чеком — уже 27 варіантів, тобто 27 діапазонів, кожен із яких потрібно балансувати. Це ми ще не беремо до уваги дії опонента і не враховуємо наші діапазони чек-колу та чек-рейзу. Все це неможливо запам'ятати й це чудова новина, адже опоненти теж не зможуть.

GTO пропонує постійно міксувати бетсайзинг в однакових ситуаціях, щоб спантеличувати опонентів. Однак, навіть топпрофесіоналам складно грати аж настільки різноманітно.

Відтак, профі знають, з якими руками скільки ставити, але не міксують сайзинги. Тобто грають за стратегією, яку легко запам'ятати, і яку солвер схвалює. Ось чому важливо вивчати теорію. Щоб не копіювати GTO, а розуміти, про що думають опоненти. Якщо знаєте, як собі уявляють оптимальну гру суперники – зможете вигадувати, як їх обігравати.

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