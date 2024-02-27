Покерна задачка загнала у глухий кут спільноту: топрегуляри потирають руки

Популярний покерист і тренер Фараз Джака сколихнув покерну спільноту, опублікувавши простеньку, здавалося б, задачу. Відповіді користувачів сильно здивували і самого Фараза, й інших топових професіоналів.

Отож, власне завдання виглядало ось так:

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У колоді 3 карти: одна дама, один король та один туз. У хедз-апі вам і опоненту роздали по одній. У банку 1 долар, у кожного з вас ще 1 за спиною. Ви можете поставити 1 долар, або чекнути. Якщо поставите – опонент може викинути або заколоти. Якщо чекнете, він може тільки чекнути, і ви підете на шоудаун. Дилер роздав вам короля – роздуватимете банк?,

– запитав Фараз.

Джака запропонував 4 варіанти відповідей: "завжди", "ніколи", "у половині випадків", "без різниці". Свою відповідь дали майже 6 тисяч покеристів і 37,6% з них проголосували за варіант "завжди", а ще 31,3 – "ніколи". Решта голосів практично порівну розділилися між варіантами, що залишилися.

На такі результати у коментарях відреагували чимало зіркових покеристів. Зокрема, найуспішніший німецький гравець Федор Хольц:

Доки є такі відповіді, у мене буде робота,

– написав Хольц.

Шоковані коменти залишили також Штеффен Зонтхаймер, Норман Чед та інші. Дещо згодом очевидно правильну відповідь дав сам Джака.

Ви ніколи не повинні ставити. Вам заплатять із тузом, але не з дамою. Можна лише програти додаткові гроші, але не виграти. Це завдання давно придумав Майк Каро,

– розповів Фараз.

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