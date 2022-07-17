Завершився найпрестижніший турнір з покеру Main Event WSOP. Останній ігровий день, де зустрілися троє фіналістів, вийшов недовготривалим. Шорстек Майкл Дуек вилетів майже одразу після старту гри, а хедз-ап між Адріаном Аттенбороу та Еспеном Йорстадом тривав лише 20 роздач.

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Щоправда, перша роздача хедз-апу затягнулася на цілих 20 хвилин через роздуми Аттенбороу. У фінальній роздачі австралієць теж довго думав над рішенням на рівері, коли, все-таки знайшов кол із третьою парою. Еспен Йорстад показав йому фул-хаус.

Норвезький покерист назавжди вписав своє ім'я в історію покеру та забрав неймовірний приз у розмірі 10 000 000 доларів, а також чемпіонський браслет Main Event WSOP.

Насамперед я зателефонував своїй мамі. Вона плакала в слухавку і майже нічого не говорила, це було дуже зворушливо. Мені давно хотілося спробувати себе у турнірах по 25 000 доларів, тепер я матиму банкролл для цього. Також я займуся інвестиціями,

– розповів Еспен Йорстад.

Новий чемпіон Main Event WSOP Еспен Йорстад прийшов у покер у 2017 році, коли йому було 29 років. Почав із кеш-ігор, минулого року посів 6 місце у ME WSOP Online, а 3 тижні тому разом з Патріком Леонардом виграв свій перший браслет у командному турнірі.

До цієї перемоги у графі "турнірні призові за кар'єру" норвежець мав скромні 266 000 доларів. Тепер для нього відкриваються абсолютно нові перспективи у покері.