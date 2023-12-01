Відомому американському покеристу Дену Кейтсу, який полюбляє епатувати яскравими нарядами, тепер доведеться економити на шопінгу. "Jungleman" за кілька хвилин програв у покер 265 000 доларів.

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Недешева для Кейтса роздача трапилась на кеш-ліміті 200/400/400 баксів під час шоу Hustler Casino Live . "Дикун" цілком виправдав власне прізвисько, завівши на флоп 3-бетом 7-8 різні. Сантош Суварна прийняв виклик із піковими K-Q. На флопі 4-9-10 Кейтс влучив у двостороннє стріт-дро, а індус отримав гат-шот із двома оверами. Сантош поставив, Ден перекрутив, роздувши банк майже до 110 тисяч доларів.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Бланкова 5 на тьорні не зупинила екшн – "Дикун" поставив ще 55К і знову отримав "кол" у відповідь. За безкомпромісність фортуна винагородила обох спортсменів на рівері, щоправда Кейтс такому подарунку, зрештою, не надто зрадів. Бубновий валет закрив обом стріт і підсумок був очевидним.

Ден Кейтс відправив залишки стеку у банк, а суперник із натсом снепом відповів. Банк у 533 500 доларів, який забрав Сантош Суварна, виявився найвагомішим в рамках цього епізоду шоу, а роздачу справедливо визнали "Рукою вечора".