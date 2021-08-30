Екс-депутат Європарламенту виграв понад мільйон доларів у покерному турнірі

Литовець TonyG, він же Антанас Гуога – один із найпомітніших героїв сучасного покеру. Успішний бізнесмен та екс-депутат Європарламенту не раз демонстрував свої покерні навички в протистоянні з топовими гравцями.

Черговим свідчення умінь Тоні став його тріумф у турнірі хайролерів на кіпрській серії Merit Cup з бай-іном у 100 тисяч доларів. Заплатити таку запаморочливу суму за вхідний квиток змогли 26 покеристів, тож зайве говорити, що переважна більшість із них були професіоналами найвищого рівня.

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Проте, у хедз-апі суперником Тоні став непрофесійний гравець Пол Фуа. Останній, щоправда, теж давно відточує майстерність в іграх з найвищими ставками, та й величезний капітал дозволяє не задумуватися про програні гроші.

Так чи інакше, тріумфатором турніру все ж став Тоні Джі, хоч і не без посмішки фортуни. У вирішальній роздачі литовець зібрав флеш зі своїми A-K проти А-А Пола. Тож Тоні став чемпіоном змагань та заробив 1 196 000 доларів. Фуа дісталося 728 тисяч.

Для Тоні Джі це вже друга перемога на Merit Cup. Буквально, кілька днів тому він виграв турнір з бай-іном 25 тисяч доларів, де заробив 382 500 баксів.