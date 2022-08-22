Фінальний стіл рекордного EPT Main Event у Барселоні перевершив усі очікування. Майже 12 годин наполегливої ​​боротьби подарували безліч цікавих роздач, заочне змагання груп підтримки та неймовірний камбек переможця, який назавжди залишиться в історії покеру.

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Італієць Джуліано Бендінеллі виділявся за фінальним столом для глядачів прямої трансляції. Він говорив більше за інших та мав дуже гучну групу підтримки. Так сталося, що саме Бендінеллі виявився першим кандидатом на виліт. Він програв з рукою АQ у AK, залишившись зі стеком понад 1 ББ.

Далі відбулося те, за що покерні фанати так люблять цю гру. Італієць почав вигравати кожен олл-ін. Його група підтримки шаленіла. На 6-му місці вилетів норвезький гравець Кайхан Мокрі, п'ятим – чип-лідер початкової стадії фінального столу Патрік Ярош із Чехії. Джуліано Бендінеллі тим часом лише нарощував свій стек.

Не можу повірити в те, що це сталося сьогодні, у найважливіший день мого життя. Не пригадаю, щоб мені вдавалося раніше розкручуватися з 1 ББ, – зізнався італійський покерист.

У 3-макс гравці почали обговорювати угоду, що призвело до суперечки. Бендінеллі пропонував вигідний варіант для всіх, але француз Джиммі Герреро вважав, що його намагаються обдурити. Гра продовжилася.

Тільки коли на 3-му місці вилетів бразилець Невіл Коста, учасники хедз-апу домовилися про угоду. Бендінеллі гарантовано отримував 1 423 000 євро, Герреро – 1 250 000. На догравання залишили 68 000 євро. Тригодинний хедз-ап закінчився божевільною роздачею каре у фулл-хаус на користь Джуліано Бендінеллі, який став чемпіоном Головної події EPT у Барселоні.

Джуліано Бендінеллі з кубком чемпіона EPT / Фото PokerNews

Італієць заробив у турнірі майже півтора мільйона євро. Цікаво, що призові 31-річного Бендінеллі за всю його кар'єру до цієї перемоги складали лише 900 тисяч доларів. Нагадаємо, що 48 місце у Головній події EPT в Барселоні посів український гравець Ігор Ярошевський.