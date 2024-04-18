Вигравайте більше: 7 простих кроків, щоб підійняти свій покерний рівень

Відомий тренер та успішний покерист Джонатан Літтл поділився списком простих порад, які кожен зможе інтегрувати у свою гру. Це дозволить отримати відчутну перевагу над значною частиною суперників.

Розмір ставок

Популярна помилка новачків — вибирати сайзинг, залежно від сили руки (великі ставки з натсами, дрібні – зі слабкою рукою та блефами). GTO натомість спирається на те, наскільки сильний ваш діапазон у порівнянні з рейнджом опонента на конкретній дошці.

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Ставте на сухих бордах

Ставити контбет чи ні. Ви повинні подумати, як часто опонент заплатить та чи має він сильну руку. У суху дошку, опонент, що захищається потрапить рідко і зазвичай сфолдить на будь-яку ставку. Нам вигідно ставити дрібно з усім діапазоном. Скажімо, з піковими 9-7 на флопі 4-3-3 веселка, без пік, він точно не заплатить і 25% банку.

Величезні ставки на динамічних дошках

Що рідше ви ставите, то більшим буде сайзинг. Навіть на небезпечній дошці на кшталт T-9-7 з піковим флеш-дро, у солвера є діапазон контбету, у тому числі з блефами. Сайзинг він вибере лише великий (від 70% до 100%), щоправда, ставити буде рідко.

Позиція – одне з найголовнішого

Насамперед варто згадати вибір сайзингу 3-бету на префлопі. Без позиції він має бути більшим, ніж, наприклад, на батоні, адже гравець у позиції реалізує еквіті куди частіше. В позиції зазвичай 3-бета сайзингом 3-3,5х, без – 4-4,5х.

Розмір стеку має значення

Потрібно враховувати, яким буде розмір банку після ставки та колу на кожній із вулиць. Наприклад, у МТТ в низькому SPR можна розрахувати розмір контбету, щоб на тьорні вже було комфортно запушити. У більшій глибині ви можете заздалегідь розрахувати розмір ставки на тьорні, щоб пушити рівер без овербету.

Проставляйте полярно тьорн

У більшості спотів найкраща стратегія не мати на тьорні дрібного сайзингу зовсім. Адже ставите ви переважно полярно, тобто із сильними руками чи блефами. Оптимальним буде сайзинг від 70% поту. В інших випадках можна чекати, а руки середньої сили використовувати на рівері для блефкетча або тонкого вел’юбета.

Овербетьте на рівері

Солвер ставить овербет, коли на рівері має натси. Звичайно, вел’ю він розбавляє й блефами. Скажімо, на дошці K-Q-8-7-5 (піковий флеш та червове флеш-дро) він поставить овербет і з натсовим піковим флешем A-T, і маючи різномасні A-T з тузом пік. Те саме стосується топсетів. Як правило, на А-хай і К-хай бордах сети тузів і королів будуть лише в агресора.

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