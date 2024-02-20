Світовий рекордсмен з покеру зібрався не пенсію – неймовірні досягнення

Американця Джона Чернуто важко назвати справжньою зіркою покеру. Втім, саме цьому 80-річному гравцю належить серйозний світовий рекорд.

За версією авторитетного порталу Hendon Mob, що веде відповідну статистику, саме Чернуто найчастіше з усіх гравців у історії потрапляв до призової зони живих покерних турнірів. Подібне Джонові вдавалося аж 588 разів, при цьому 85 раз він посідав першу сходинку. Ці успіхи дозволили американцю заробити понад 6 мільйонів доларів призових.

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Свої перші офіційні призові Чернуто отримав у 1987 році. Тоді він зайняв 21 місце турніру в Лас-Вегасі, заробивши трохи більше тисячі доларів. Головними успіхами за тривалу кар’єру американця стали три браслети WSOP, при цьому усі в різних дисциплінах: у 1996-му він виграв турнір зі стаду за 1 500 доларів, через рік – змагання з Холдему за 2 000, а в 2002 році не мав рівних в турнірі з Омахи з бай-іном 1 500 доларів.

Починаючи з 1987-го не було жодного року, коли Чернуто бодай раз не потрапив до призової зони якогось турніру. Втім, цьогоріч Джон практично перестав грати. У свої 80 покерист заявив, що планує зробити паузу в кар’єрі, аби подбати про здоров’я. На це повідомлення Чернуто відреагував навіть легендарний Філ Хельмут, побажавши колезі якнайшвидшого повернення за стіл.

Перші українські успіхи на EPT

Одразу десять представників України зуміли пробитися до призової Головної події EPT, що триває у Парижі. Переможцем же турніру став нідерландець Матеуш Мулюхюзен, який завоював 470 тисяч євро.