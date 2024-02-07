Володар 6 браслетів WSOP скинув понад 20 кілограмів заради повернення в покер

Джейсон Мерсьє, який в останні роки виконує роль турботливого татуся, схоже, зібрався виходити з декрету. Знаменитий покерист пояснив причини ймовірного повернення у професію.

Джейсон Мерсьє, який свого часу був вагомою постаттю у світі професійного покеру, уже кілька років практично не з’являється за овальними столами. Відійшовши у професійний затінок, американець присвятив себе дружині та вихованню дітей і відверто себе занедбав.

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Однак, в одному зі своїх останніх постів американець натякнув, що не варто його списувати з рахунків. Власник 6 браслетів WSOP і майже 21 мільйона доларів призових, як зізнається сам, перебуває у своїй чи не найкращій формі в житті.



Джейсон Мерсьє із сім’єю / Фото cmates

Впродовж попередніх 5-6 років моя вага коливалась в межах 104-93 кілограмів. Я не докладав достатньо зусиль, щоб бути в хорошій формі, більше займатися спортом чи харчуватися здоровіше. Перші кроки я почав робити навесні минулого року, а у вересні ще серйозніше взявся за своє ментальне і фізичне здоров’я. Зараз я важу 82 кілограми. Я відчуваю, що перебуваю в найкращій формі у своєму житті і чітко розумію, де я хочу бути, – розповів Джейсон Мерсьє.

Ймовірно, мова йде саме про повернення у професію, якій віддав понад 15 років життя. Зараз Мерсьє лише 37, а це для покериста не вік. Чекаємо оновлену версію Джейсона на головних покерних фестивалях вже у цьому сезоні.