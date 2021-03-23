Джек-пот – лише за одну копійку: український покер-рум продовжує роздавати щедрі призи

На провідній українській покерній платформі PokerMatch триває акція Miner’s Jackpot, яка дає змогу заробити непогані призові за мінімальних інвестицій. Відтепер поціновувачі кеш-гри, окрім боротьби за частину від бед-бід-джекпоту, матимуть змогу отримати додаткові подарунки.

Учасники кеш-гри за столами Miner’s Jackpot, при мінімальному бай-іні лише в 1 гривню і блайндах 0.01/0.01 гривні, претендують на частку від п’ятизначного джекпоту. Це трапиться, якщо один із суперників із комбінацією стріт-флеш програє більш сильній руці. При цьому, учасникам столів Miner’s Jackpot навіть не потрібно докладати зусиль і витрачати час для розіграшів. Роздачі здійснюються автоматично в режимі авто-оллін.

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Якщо за столом відбулась бед-бід роздача, її переможець отримує 20% від призового фонду, невдаха – 50%. Ще 30% розподілять між іншими учасниками столу. Але і це ще не все. Відтепер за столами Miner’s Jackpot розігруватимуть додаткові призи. З 24 березня в рамках акції стартує спеціальний лідерборд, учасники якого поборються за приємні бонуси, збираючи топові комбінації. Додаткова інформація – на офіційному сайті PokerMatch.