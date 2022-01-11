Дуель року: Філ Гельмут і Том Дван зустрінуться у хедз-апі за 200 000 доларів

У січні на екрани повертається легендарне шоу "High Stakes Duel". Першими в прямому етері зіграють справжні акули покеру Філ Гельмут і Том Дван.

Минулого року головною зіркою шоу був Філ Гельмут. "PokerBrat" начисто переграв не менш іменитого Даніеля Негреану, а потім здобув 3 перемоги над Антоніо Есфандіарі.

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Не зупинив "білого мага" і аматор Нік Райт, який протримався лише раунд, після чого відмовився продовжувати дуель. Затяжна серія з перемог надала несамовитої впевненості Філу Гельмуту. Він був готовий кинути виклик будь-кому і дочекався серйозного суперника.

Замість Райта дуель продовжив відомий покерист та любитель парі Том Дван. Заплативши бай-ін 100 000 доларів, "durrrr" впевнено перервав серію Гельмута з семи перемог. Тепер ця парочка продовжить дуель у межах High Stakes Duel, але доведеться заплатити бай-ін вдвічі більший.

За правилами шоу, виграш можна перевести в готівку тільки після перемоги у трьох матчах. Тому якщо Дван знову виграє, йому доведеться шукати ще одного суперника. Його друга зустріч з Гельмутом відбудеться 26 січня і транслюватиметься на PokerGO.

Ймовірно, вони продовжать з'ясовувати стосунки між собою у межах High Stakes Duel. Тоді черговий раунд коштуватиме 400 000 доларів для кожного. Переможець у такому випадку отримає 1 600 000 доларів.