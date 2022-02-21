Довів на практиці: відомий покерний тренер виграв понад 400 000 доларів

Бенджамін "bencb789" Ролле – автор унікального курсу по покеру, який користується популярністю серед гравців різного рівня. Крім того, австрієць активно впроваджує набуті знання у грі.

Австрійський покерист Бенджамін Ролле провів епічний стрім. Перші 8 годин складалися для "bencb789" вкрай невдало. Австрієць заплатив внесків у турніри на суму 119 000 доларів, а призами повернув лише 8 200.

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Сподівання австрійця залишалися на турнір із мільйонною гарантією та бай-іном 25 500 доларів. У цьому івенті змагалися найсильніші хайролери світу. Подія зібрала 58 входів, що дозволило додати до гарантованого призового фонду ще 450 000 доларів.

За фінальний стіл разом із "bencb789" вийшли також зіркові гравці, серед яких Даніель Дворес, Айзек Хекстон, Микита Бодяковський та Артур Мартіросян. Останній вилетів на 8 місці прямо перед призами, а решта зустрілися у 4-максі.

У ключовій роздачі Ролле з четвірками вколов пуш від Хекстона та встояв перед Q10 опонента. У хедз-апі з Бодяковським фіналісти уклали угоду, внаслідок якої Бенджамін забрав 393 222 долари та завершив сесію у хорошому плюсі.