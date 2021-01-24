Дострокова капітуляція: Корнут програв майже мільйон доларів і здався

Американський покерист Філ Гальфонд довів до перемоги черговий челендж. Його суперник у хедз-апі на високих лімітах Ченс Корнут вирішив скласти зброю, програвши кругленьку суму.

Впродовж кількох місяців Філ Гальфонд незмінно домінував у хедз-ап битві проти Ченса Корнута. Американці мірялись стеками в дуелі із Пот-Ліміт Омахи на лімітах 100/200 доларів. Покеристи зобов’язались зіграти 35 тисяч рук, утім аутсайдер викинув білий прапор після 25 400 роздач. Корнут у підсумку недорахувався 726 500 доларів.

Читайте також: 385 тисяч "баксів" за вечір: в битву покерних мільйонерів повертається інтрига



Філ Гальфонд. Фото: Twitter

Крім солідного виграшу безпосередньо у хедз-апі, Філ Гальфонд отримав приємний бонус у чверть мільйона доларів, передбачений для переможця челенджу. Куди солідніша винагорода, в разі тріумфу, чекала на Ченса Корнута. Його суперник зобов’язався накинути мільйон доларів, якщо зазнає поразки. Але у підсумку майже така ж сума помандрувала на банківський рахунок Філа Гальфонда.