До 2030 року ринок онлайн-покеру зросте втричі, – дослідження Zion Market Research

Ринок онлайн-покеру нараховує мільйони гравців по всьому світу. Згідно з дослідженням компанії Zion Market Research, галузь продовжує розвиватися, а її вартість досягне 237,5 мільярдів доларів до 2030 року.

Перший онлайн покер-рум був з'явився у 1998 році, але по-справжньому ринок злетів на початку 2000-х. Запуск кількох сайтів разом із розширенням доступу до інтернету призвело до різкого зростання популярності онлайн-покеру.

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У 2003 році індустрія отримала новий імпульс після перемоги на Світовій серії покеру тоді ще нікому не відомого гравця на ім'я Кріс Манімейкер. Американець не сплачував прямий внесок у Головну подію 10 000 доларів, а виграв місце у цьому турнірі через онлайн-сателіт всього за 40 доларів.

Така дешева інвестиція принесла Манімейкеру 2 500 000 доларів. Ця історія облетіла весь світ, а також нагадала людям, що не обов'язково бути професіоналом аби вигравати великі гроші. Це викликало справжній покерний бум – гравці масово почали реєструватися в онлайн-румах.

Прогнози щодо зростання

У дослідженні Zion Market Research вказано, що у 2022 році ринок онлайн-покеру приблизно оцінювався у 86,2 мільярда доларів, а до 2030 року, за їхніми прогнозами, він коштуватиме 237,5 мільярдів. Наголошується, що рушійною силою онлайн-покеру буде використання та розвиток ґаджетів.

Технологічні досягнення також зробили революцію в індустрії. Використання мобільних телефонів спростило покеристам доступ до онлайн-ігор, надавши можливість грати у будь-який час. Тепер кожен може відкрити стіл або завантажити турнір, знаходячись у дорозі чи на відпочинку.

Популярність онлайн-покеру

Онлайн-покер, як і раніше, залишається популярним. Попри постійні дискусії щодо зниження інтересу до гри, компанія Zion Market Research переконана, що у найближчому майбутньому нічого не зміниться.

Зручність та доступність онлайн-покеру досі роблять його привабливим для гравців. Також найсильніші покеристи з різних країн світу отримали унікальну нагоду змагатися один з одним, тим самим підвищуючи конкуренцію всієї індустрії.

Щодо проблем ринку онлайн-покеру, найактуальнішим залишається питання регулювання. У різних країнах світу правила азартних ігор дуже різняться, що може ускладнити роботу компаній. Деякі країни повністю заборонили азартні ігри, тоді як інші запроваджують суворі правила. Через це покеристам доводиться покидати рідну країну та грати в інших містах.