Джим Колоппі один із небагатьох покерних професіоналів, які не цураються поєднувати основну роботу із освоєнням іншої професії. Нещодавно американець отримав ступінь доктора перспективних досліджень в галузі міжнародної політичної економіки.

Як бачимо, і у покері Колоппі здобув непогану освіту. Джим переграв 281 суперника в турнірі із H.O.R.S.E. Із чотириногим скакуном (англ. horse - кінь) ця дисципліна, звісно, нічого спільного немає. H.O.R.S.E. – це абревіатура від 5 різновидів гри, в які спортсмени грають по черзі – Holdem (Холдем), Omaha (Омаха), Razz (Разз), Stud (Стад), Eight or Better Stud Seven Card (7-карточний Стад).



Даніель Негреану за фінальним столом / фото PokerNews

Цю різнопланову дисципліну, слід сказати, дуже полюбляють представники покерної знаті. Чимало популярних гравців інвестували в турнір по 3 000 доларів, а кільком вдалось дожити до фінального столу. Даніель Негреану вилетів на 8-й позиції (17,5 тисяч доларів призових), Марія Хо завершила виступ на 5 місці (39,4К), слідом пішов відпочивати Елі Елезра (54К).



Переможець турнірі Джим Колоппі / фото PokerNews

А от Джим Колоппі довів справу до кінця і отримав за свої старання 172 823 доларів. Це, утім, не найбільші призові в кар’єрі американця, як і не перший його браслет. Ще у 2013 році Колоппі здобув титул під час вояжу WSOP до Австралії. Тоді Джим показав клас в турнірі з Пот-Ліміт Омахи.

Не так багато покерного досвіду встиг накопичити Рен Коллер, який почав активно гріндити лише з 2019 року. Результат не змусив на себе довго чекати, яким не був тернистим шлях до трофею. Турнір з Безлімітного Холдему за 800 доларів припав до душі 2 778 покеристам і тривав 2 дні.



Переможець турніру Рен Коллер / фото PokerNews

Найбільш витривалими у цьому марафоні виявились 2 ізраїльтянина тезки Рен Коллер та Рен Ілані, а от удачі більше перепало першому. Здобувши дебютний в кар’єрі браслет WSOP, Рен Коллер оформив свої найбільші призові, які з легкістю затьмарили увесь попередній його здобуток. 269 478 доларів призових – майже в 6 разів більше, аніж Коллер виграв в покер до цього.