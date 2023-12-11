До 20 мільйонів рукою подати: німецький хайролер здобув свій другий титул на ЕРТ

Оле Шеміон перервав семирічну трофейну мовчанку в рамках Європейського покерного туру. Відомого німецького покериста коронували на етапі EPT у Празі.

Оле Шеміон проігнорував зимову версію WSOP, яка відбувається на Багамах, натомість вирушив до Праги на етап Європейського покерного туру. До столиці Чехії з’їздив недаремно.

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Минуло більше семи років з часу попередньої перемоги Оле Шеміона на EPT, тоді німецький покерист здобув титул в турнірі за 100 000 євро і оформив свій бест-кеш 1 597 800 євро (1 807 078 доларів призових). Цього разу запалив у івенті з бай-іном 25 000 євро.



Оле Шеміон / Фото PokerNews

Турнір зібрав 27 входів і чимало відомих імен. Серед суперників Оле Шеміона були Ніклас Астедт, Андрас Немет, Дімітар Данчев. Утім, жоден із перелічених спортсменів не потрапив до призової зони, в яку пробились лише шестеро найкращих. У хедз-апі Шеміон розібрався зі швейцарцем Цайтером (158 800 євро призових) і повісив на свій другий титул ЕРТ цінник у 246 370 євро.



Оле Шеміон / Фото Triton Poker

Завдяки результативній грі у Празі, Оле Шеміон наблизився до позначки у 20 мільйонів доларів призових за кар’єру, у німця 19 651 205 баксів. А така гросмейстерська цифра підкорилась лише 43 покеристам за всю історію покеру.