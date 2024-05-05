Кривдник українця зупинився за крок від трофея EPT – неймовірно везучий чемпіон

У Монте-Карло фінішувала Головна подія другого в сезоні етапу Європейського покерного туру (EPT). Чемпіоном престижних змагань став Дірк ван Люк з Нідерландів.

Main Event з бай-іном 5 300 євро зібрав 1 208 входів, а призовий фонд зовсім трохи не дотягнув до 6 мільйонів євро. До призової зони потрапили семеро представників України, а найвище з наших фінішував Костянтин Гольський – 35-те місце і 20 100 євро призових.

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Міг українець розраховувати і на більше, але значну частину свого стеку віддав суперечливим колом на рівері проти болгарина Бориса Ангелова. Останній, до слова, з розумом використав фішки отримані від Гольського і дістався аж до хедз-апу. Втім, переграти Дірка ван Люка, який не інакше, як приручив норовливу фортуну, Ангелов не зміг.

Ледь не з десяток разів упродовж турніру нідерландець опинявся на межі вильоту, але якимось дивом завжди виживав. Особливо вражаючою була роздача, коли Дірк виставився з А-J проти А-А суперника, але на тьорні та рівері дилер поклав по валету, залишивши майбутнього чемпіона у грі.

Коли за фінальним столом залишалося лише троє покеристів нідерландець знову опинився в ол-іні у статусі аутсайдера. Ван Люк із J-10 попав у валета, але американка Раніа Насредіне показала дві пари з 4-5. Однак, на рівері Дірк побачив десятку, зібравши дві старші пари. Цікаво, що спочатку він навіть не зрозумів, що переміг і почав прощатися з суперниками, аж поки йому не підказали, що покидати стіл поки не варто.



Ван Люк не може повірити у власну удачу / Pokernews

Фінальна битва ван Люка проти Ангелова тривала понад 4 години та, попри усі старання болгарина, перемогти Дірка цього вечора, схоже, таки було непосильним завданням. Новий чемпіон EPT отримав 1 мільйон євро призових, срібному призеру дісталося 620 тисяч.

Український чемпіон

В одному з турнірів у рамках Європейського покерного туру вдалося тріумфувати і українцеві. Олексій Натоптаний став переможцем змагань Hyper Turbo Freezeout, заробивши 21 370 євро призових.