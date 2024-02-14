Зірковий українець Держипільський потрапив до топ-5 одного з найдорожчих онлайн-турнірів

Українські профі продовжують демонструвати високі результати в найрізноманітніших покерних турнірах. Вже не вперше у 2024 році про себе змусив говорити Андрій Держипільський.

Українець, що виступає під ніком drew.derzh потрапив за фіналку одного з найдорожчих турнірів мережі – Titans Event з бай-іном аж 5 200 доларів.

Зачепитися за найвищу сходинку цього разу не вдалося, але й п’яте місце принесло солідне поповнення банкролу – 33 242 долари. У хедз-апі ж Дімітар Данчев та Даміан Салас поділили між собою призові, отримавши по 82 000 "зелених".

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Є чим похвалитися представникам України і в одному з найпопулярніших онлайн-турнірів Sunday Million PKO. Змагання з вхідним квитком вартістю 109 доларів зібрали більш ніж 10 тисяч гравців.

Фінішувати шостим у цьому гігантському полі вдалося нашому земляку з ніком mozok911. За це він отримав понад 17 тисяч доларів призових. Переможцем став бразилець Енріке Занетті, який заробив 91 тисячу баксів.

Додамо, що вже невдовзі українці зможуть проявити себе і в живій грі. З 14 до 25 лютого у Парижі відбуватиметься етап Європейського покерного туру, участь в якому братимуть і чимало наших гравців.

Бейонсе потішила фанатів покеру

Зіркова співачка Бейонсе випустила новий трек присвячений покеру. Пісня називається Texas Hold 'Em, а її презентація відбувалася у перерві недавнього Супербоулу.