Українець перетворив 100 гривень у майже 25 тисяч: неймовірна історія покерного успіху

Світ покеру наповнений історіями, коли гравцям вдалося розкрутитися з нуля до пристойних заробітків. Приємно, що цього разу героєм такого випадку став українець.

Один з найбільших покер-румів у світі Poker Stars традиційно щороку святкує день народження свого головного турніру – Sunday Million. У 2024-му із неабияким шумом зустріли вже 18-ту річницю.

До теми Битва стрітів вартістю у 783 000 доларів: дорогі покерні розбірки на High Stakes Poker

Святковий Sunday Million з бай-іном 215 доларів зібрав шалені 39 226 входів, трохи перебивши гарантований призовий фонд у 8 мільйонів доларів. Звісно, серед учасників було чимало українців, втім, історія одного з наших земляків особливо виділяється.

Річ у тім, що Денис dorosh1 Дорошенко зумів подолати серію сателітів, стартувавши з 25 центів, виборов квиток за 215 доларів та пробрався углиб призової зони.

Я зіграв Spin&Go за 25 центів, за що отримав ПаверПас за 50 центів. Далі мені вдалось виграти квиток в сателіт до Sunday Million вартістю 1 долар. І нарешті в цьому сателіті відібрався безпосередньо на турнір з гарантією 8 000 000,

– розповів українець у коментарі порталу "Покерний вісник".

У підсумку dorosh1 фінішував на 1462 місці, заробивши 621 долар. Денис вже 15 років граю у покер, але здебільшого лише у фріролах, тож такий успіх для нього дійсно вражаючий.

Заробляйте покером більше

Про те, як слід грати у турнірах, аби досягати найвищих позицій, розповів фінський тренер Мікка Анттонен. Він дав кілька порад, що стануть у пригоді не лише новачкам, але й деяким гравцям з досвідом.