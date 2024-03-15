Тост – за черговий мільйон: Ден Сміт тріумфував на улюбленій покерній серії

В рамках Triton Poker американський покерист виграв загалом понад 20 мільйонів доларів призових, а це більш як третина усіх його кар’єрних здобутків. В корейському Чеджу, який приймає престижну серію, Сміт став першим американським чемпіоном.

Близько сотні хайролерів скинулись по 52 000 доларів, щоб з’ясувати, хто з них краще грає в Техаський Холдем у турбованому форматі із нокаутами. Як виявилось – це американець День Сміт, п’ятий у списку найуспішніших турнірних гравців в історії.

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Американець рівно пройшов турнірну дистанцію, діставшись до фінального столу у статусі чип-лідера. Компанія у 9-макс зібралась солідна. Тут уже сама присутність Тома Двана обіцяла серйозну зарубу. "Durr" у підсумку зійшов з дистанції на четвертому місці – 346 000 (+60 000 за вибивання суперників).



Том Дван / Фото Triton Poker

Загалом чотири верхні щаблі призової зони залишились за представникам США. Сет Девіс задовольнився третьою сходинкою подіуму – 418 000 доларів призових (баунті не заробив). А от у хедз-апі зійшлись Девід Колман (17 ВВ) і Ден Сміт (37 ВВ).



Ден Сміт / Фото Triton Poker

Дилера хлопці довго не мучили – виставились, отримавши першу пристойну карту. А-7о Дена Сміта встояли проти Q-Jо Девіда Колмана. Раннер-ап отримав 642 900 доларів (+300 000 баунті). Чемпіон поклав до кишені 1 251 000 баксів (з них 300 000 – баунті). Ден Сміт відтак уже наближається до 54 мільйонів доларів призових за кар’єру і до власника четвертого місця в All Time Money List Стівена Чідвіка.

Айві переїахали на тузах в турнірі за 50 000 доларів

Наразі без титулу в Кореї знаменитий Філ Айві. Ще б пак, в одному із найдорожчих турнірів Triton Poker американець вибув з гри із найсильнішою стартовою рукою в Холдемі – А-А.