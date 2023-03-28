Демонструють свій скіл: українські покеристи серед кращих на серії в Іспанії

Гравці збірної України відзначилися на серії Estrellas Poker Tour Madrid. В Іспанії наші покеристи зіграли за фінальними столами різних сайд-івентів.

Вся Україна вболівала за чернівчанина Микиту Андрусяка, який пробився у фінальний день Main Event CEP Madrid. Цей турнір зібрав 940 гравців та призовий фонд у розмірі 397 620 євро.

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Микита Андрусяк не лише впевнено відіграв фінальний день, а й вийшов у хедз-ап. Суперником українця у вирішальній битві став іспанець Валеріано. Все вирішилося у виставленні QQ проти AJ суперника. Пара дам не встояла – на рівері прийшов туз. За 2 місце українець отримав 40 000 євро призових.

Високі результати показали представники збірної України у турнірі Mini CEP із призовим фондом 55 879 євро. У ньому взяли участь 323 гравці, а за фінальним столом опинилися одразу двоє українців. Василь Забродський посів 3 місце, а Володимир Сєхов – восьме.

Також в Іспанії відзначився луганчанин Роман Уланов. Український покерист став другим у турнірі CEP Closer із призовим фондом 20 736 євро.