П’ята подія PokerGo Cup очікувано зібрала справжній покерний бомонд. 36 учасників скинулися по 25 тисяч баксів і розпочали боротьбу за солідний куш.

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За фінальний стіл вмостилося чимало відомих постатей. Окрім вже згаданого Негреану, це ще й Стів Чідвік (4 місце, 99 тисяч доларів). Третім став Девід Колмен — 144 тисячі "зелених".

У фінальному хедз-апі зустрілися американці Девід Пітерс і Джейк Шиндлер. Останнім часом Пітерс набрав феноменальну форму, здобув кілька гучних перемог, але цього разу він задовільнився другим місцем (216 тисяч баксів).

Чемпіон же ж став Джейк Шиндлер. Він заробив 324 тисячі доларів!