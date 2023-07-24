Даніель Негреану розчарований: відомий покерист програв 743 000 доларів на WSOP

Другий рік поспіль Даніель Негреану невдало виступає на Світовій серії покеру. Цього літа зірковий гравець знову залишив у Лас-Вегасі кругленьку суму.

Уже багато років Даніель Негреану залишається одним із найпопулярніших покеристів на планеті. За всю свою кар'єру він виграв понад 50 000 000 доларів у живих турнірах, а також 6 браслетів WSOP. Щоразу перед стартом Світової серії покеру від нього чекають чергового дива.

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Однак вже 10-й рік поспіль канадець не може виграти браслет. Крім того, останнім часом Негреану показує відверто невдалі результати. Торік на WSOP він програв понад 1 000 000 доларів, а цього літа знову зазнав збитків, зігравши у "мінус" 743 000 доларів.

Найбільшого збитку завдали турніри $250K Super High Roller і $100K High Roller. Витративши на бай-іни 350 000 доларів, Негреану не зумів потрапити у призи у жодному з них. При цьому загалом на серії "Kid Poker" оформив 19 ITM: 14 – у живих турнірах і 5 – в онлайні.

Це досить скромні показники, враховуючи той факт, що Негреану ﻿продав 25% часток на WSOP. Лише одного разу Даніель грав за фінальним столом, а його найбільший приз склав 101 149 доларів. Канадський покерист спробує виправитися вже у грудні. Тоді на Багамських островах відбудеться новий етап WSOP.