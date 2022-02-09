Даніелю Негреану відверто не складалося на серії PokerGO Cup цього року. Як зізнався сам покерист, він уже опустив руки та не збирався продовжувати грати після вкрай прикрого вильоту з останнього турніру.

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Проте івент №6 з бай-іном 25 000 доларів Негреану вирішив таки зіграти. Спочатку складалося не надто вдало і довелося зробити ре-ентрі, але на фінальній стадії "KidPoker" був нестримний.

Я займався у тренажерній залі, коли мені написав коментатор Джефф Платт і повідомив, що у мене залишаються шанси поборотися за 1 місце у лідерборді, якщо я виграю 2 турніри,

– розповів Даніель Негреану.

Загалом серія PokerGO є щасливою для Негреану. Саме у ній минулого літа він здобув свою першу гучну офлайн перемогу за останні 7 років. Тепер "KidPoker" повторив успіх. Даніель подолав поле з 35 входів та забрав головний приз 350 000 доларів.

У топ-9 Негреану потроївся з AK проти JJ та TT Кріса Брюера та Кері Каца. На стадії 4-макс виграв важливі олл-іни у Шона Вінтера – спочатку з A8 переїхав AQ, а потім подвоївся з парою сімок проти T9. У хедз-ап проти того ж таки Вінтера Даніель вийшов упевненим чиплідером та швидко довів зустріч до перемоги.

Попереду на серії PokerGO ще 2 івенти з бай-інами 50 000 та 100 000 доларів.