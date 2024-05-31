Легенді пороблено: Даніеля Негреану брутально вибили з турніру WSOP – відео

Канадський покерист уже 11 років полює на свій сьомий золотий браслет. На старті цьогорічної серії був близьким до того, щоб перервати затяжну чорну смугу.

Даніель Негреану уже на старті цьогорічної Світової серії покеру мав хороший шанс виграти свій сьомий золотий браслет і втамувати безтрофейний голод на WSOP, який затягнувся вже на 11 років. Канадець відзначився діпраном в турнірі Kickoff No-Limit Hold’em Freezeout з бай-іном 500 доларів.

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Один із найдешевших турнірів WSOP очікувано зібрав кілополяну – понад 3 400 учасників. Негреану тримався молодцем і у топ-16 перебував на третій сходинці чип-каунту. Утім в сутичці із конкурентом не зумів виграти класичний коін-фліп.

Відео з Youtube-каналу PokerNews

Даніель виставився на префлопі із А-К в глибині 40 блайндів проти 10-10 Шона Сміта. Дошка 2-J-5-3-9 констатувала поразку "Малюка покеру", який за 16-те місце отримав 8 541 доларів. Але попереду ще майже сотня турнірів, тож у Негреану буде достатньо спроб, аби таки вполювати сьомий браслет.

Тим часом завдання мінімум уже виконав Ашер Коніф. Американець приміряв свій перший золотий браслет в кар’єрі, тріумфувавши у стартовому івенті серії – Champions Reunion з бай-іном 5 000 доларів. Турнір возз’єднання зібрав одразу 22 колишніх чемпіонів світу з-поміж 493 учасників. Найдовше серед зірок протримався чемпіон Main Event 2016 року Кі Нгуєн, який за 21-ше місце отримав 15 471 доларів призових.



Ашер Коніф / Фото PokerNews

А от чемпіон претендував на 408 468 баксів і цю суму в себе на банкролі уже бачив турецький покерист Халіл Тасюрек. Хедз-ап проти Ашера Коніфа чип-лідер розпочинав із 5-кратною перевагою за розміром стеку, але покер гра жорстока і непередбачувана. Американець двічі переїхав суперника знизу і перехопив ініціативу, а у вирішальній роздачі 10-10 Коніфа не знайшли опозиції збоку J-9 турка. Халіл Тасюрек отримав 272 305 доларів призових.