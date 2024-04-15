Негреану розібрався з харків’янкою, але зупинився за крок до трофея

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану фінішував другим у черговому турнірі престижної серії PokerGo Tour. Дорогою до подіуму Негреану вибив зі змагань уродженку України Вікторію Лівшіц.

Турнір №5 чергового етапу PGT, що набирає обертів у Лас-Вегасі, зібрав 92 входи, кожен з яких виклав бай-ін розміром 10 100 доларів. 14 покеристів дісталися призової зони з мінімальною виплатою у 23 тисячі баксів, а семеро найвправніших опинилися за фінальним столом.

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Серед них знайшлося місце і уродженці Харкова Вікторії Лівшіц, яка, щоправда, вже багато років мешкає у США. Хай там як, бізнесвумен та покеристка з українським корінням потрапила до призів PokerGo Tour вже на четвертому поспіль турнірі. Фінішувати цього разу вдалося четвертою. Пару королів Вікторії сетом трійок "переїхав" Даніель Негреану. Лівшіц заробила 82 800 доларів.

Що ж до Негреану, то він лідирував значну частину фіналки і, здавалося, впевнено рухався до перемоги. У хедз-ап проти американця Метью Вантманна зірковий канадець заходив із перевагою за стеком, але не зумів її реалізувати.

Вантманн став автором невеличкої сенсації, обігравши Даніеля та отримавши разом з трофеєм майже 240 000 доларів. Негреану дісталася 151 тисяча. У фінальній роздачі канадець, в якого залишалося зовсім мало фішок, пішов ол-ін з J-8. Метью заколов із К-3 та вже на флопі упіймав ще одного короля.

Результати фінального столу

Метью Вантман – 239 200 доларів Даніель Негреану – 151 800 Ерік Сайдел – 110 400 Вікторія Лівшіц – 82 800 Грант Ванг – 64 400 Девід Пітерс – 46 000 Пауліс Плаусінайтіс – 36 800

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