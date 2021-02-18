Даніель Негреану "подарував" іншому покеристу Lamborghini

Американський профі, власник браслета WSOP Раян Фі у власному Твіттері вирішив похвалитися новою дорогою покупкою.

Фі став щасливим власником суперкару Lamborghini. Цікаво, що покупка стала для Фі можливою, завдяки невдачі Даніеля Негреану в хедз-апі проти Дага Полка. На що Раян сам недвозначно і натякнув:

Проблема Lamborghini у тому, що здебільшого вони дуже дорогі … дякую KidPoker.

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Довершив витончений тролінг Раян вибором номерів для нового авто – "TYDNEGS" (Дякую тобі Д.Негреану). Очевидно, що Фі або зробив серйозну ставку на перемогу Полка над Даніелем, або купив у Дага долю.

Скільки саме покерист заробив на челенджі він не зізнається, утім Lamborgini точно обійшлася йому не менше ніж у кілька сотень тисяч доларів. Згадаємо, що сам Даг Полк за 25 тисяч роздач виграв у Негреану понад 1 мільйон доларів. Крім того, у Полка теж було кілька великих парі на власний успіх.