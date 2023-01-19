Даніель Негреану наближається до першої перемоги у 2023 році: головний приз 310 000 доларів

Канадський покер-про разом із Девідом Пітерсом лідирують за фінальним столом хайролерського турніру PokerGO Cup. Переможець забере з собою понад 300 000 доларів.

На Кубку PokerGO у Лас-Вегасі хайролери перейшли до найдорожчих турнірів. Передостанній з бай-іном 25 000 доларів зібрав 31 вхід. За підсумками першого дня поле скоротилося до 5 учасників.

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За фінальним столом лідирує американець Девід Пітерс. З незначним відставанням йде Даніель Негреану. Також вклинитися у боротьбу за трофей спробують Даніель Колпойс, Сем Соверел і Пуннат Пунсрі.

Канадський покер-про поки що залишається без титулів у 2023 році. Хайролерська серія PokerGO Cup – це перша спроба Негреану заробити солідні призові у новому році. У Лас-Вегасі "Kid Poker" оформив уже третій ITM.

Лише у разі перемоги Даніель отримає шанс поборотися за лідерство у загальному заліку найкращих гравців PokerGO Cup. Поточний лідер рейтингу Ентоні Ху вилетів у цьому турнірі саме від рук Негреану, посівши 10 місце.

Гра за фінальним столом продовжиться у 5-макс. Мінімальний приз складає 54 250 доларів, переможець забере з собою 310 000 доларів.