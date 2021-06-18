Головна мета, яку переслідує канадець – завоювання чергового, сьомого, браслету WSOP. А Негреану уже давненько не приміряв найпрестижнішу прикрасу в турнірному покері.

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Востаннє Kid Poker здобував золотий браслет ще у 2013 році. Відтоді Даніеля переслідувала затяжна чорна смуга. Він 5 разів фінішував на турнірах WSOP другим і тричі на третій позиції.

Даніель Негреану після вильоту на WSOP Main Event / wsop.com

У жовтні-листопаді в Негреану буде чимало нагод, аби втамувати трофейний голод. Окрім Головної події, в якій Даніель, звісно, виступить, покерист робить ставку на ще кілька престижних івентів. Це і турнір з H.O.R.S.E. за 25 тисяч доларів, і Poker Players Championship за 50К. Турніри хайролерів із бай-іном у 100 та 250 тисяч доларів також не залишаться поза увагою канадського регуляра.

На Світовій серії покеру Даніель Негреану побуває уже в двадцять третій раз. Він 169 разів потрапляв у гроші, а загалом виступи на WSOP принесли канадцю майже 20 мільйонів доларів призових.