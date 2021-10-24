Проте легендарний гравець нещодавно став учасником телевізійної кеш-гри із великими ставками 200/400 доларів. Тут Айві теж не пощастило – за один вечір він програв понад 150 тисяч доларів.

Цікаво 15 років потому: американець виграв браслет WSOP після затяжної паузи

Філ Айві завжди із задоволенням бере участь у телевізійних проєктах, пов'язаних з покером. На старих випусках Poker After Dark з його участю виросло не одне покоління покеристів. Але остання гра американця явно засмутила поціновувачів його таланту.

Філ Айві опинився в компанії як професійних гравців, так і любителів. Очікувалася поява ще однієї легенди часів Poker After Dark – Тома Двана. Але "durrrr" не прийшов. Учасники внесли мінімальний бай-ін 100 тисяч доларів і змагалися впродовж 6 годин.

У підсумку Філ Айві "спустив" найбільшу суму. Він заявив на гру 300 тисяч доларів, програвши за 3 години майже половину. Після цього американець просто покинув стіл, залишивши свої фішки. Найбільший виграш у цей вечір забрав Метт Беркі – 262 тисячі доларів.

Кеш-гра на лімітах 200/400 доларів: дивіться відео