Уявіть, що ви успішний покерист, який накопичив кілька десятків тисяч доларів і збираєтесь присвятити грі все своє життя. Однак, прокинувшись 15 квітня 2011 року, ви розумієте, що більше не можете увійти до свого облікового запису, де зберігаються всі ваші гроші.

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Саме у цей день міністерство юстиції США завдало нищівного удару по найбільшим онлайн-покер-румам Америки, звинувативши їх у відмиванні грошей, банківському шахрайстві та організації нелегальних азартних ігор. Таким чином в один день десятки тисяч гравців просто втратили все.

Покер-руми виявилися не готовими до такого розвитку подій. Швидко впоратися з блокуванням вдалося одиницям. Іншим гравцям роками довелося чекати своїх чесно виграних грошей. З того часу цей день у світі покеру назавжди отримав назву "Чорна п'ятниця".

Окрім матеріальних втрат, багатьом покеристам довелося виїжджати до тих країн, де онлайн-ігри дозволялися законодавчо. Лише через 10 років онлайн-покер повернувся у 4 штати США, а для глобального камбеку знадобиться ще чимало часу.

