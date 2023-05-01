Розкритикували пенсіонера: 70-річний Дейв Г'юз виграв покерний турнір серед жінок

Жіночі турніри завжди привертають особливу увагу. Учасниці готують найрізноманітніші наряди та образи та грають здебільшого не заради збагачення, а щоб отримати задоволення та весело провести час.

На серії WPT Seminole Hard Rock Poker у Південній Флориді відбувся жіночий турнір із бай-іном 250 доларів. Серед 83 учасниць Ladies No-Limit Hold'em був один чоловік – 70-річний пенсіонер Дейв Г'юз.

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Згідно з законом штату Флорида, організатори не можуть заборонити чоловікам змагатися у жіночих турнірах. Випадок Дейва не поодинокий. Особливо "популярним" є жіночий турнір на WSOP, де колись змагався навіть відомий професіонал Шон Діб.

Дейв Г'юз став не просто єдиним чоловіком у турнірі Ladies No-Limit Hold'em на WPT, а й виграв жіночий івент. За 1 місце американський пенсіонер отримав 5 555 доларів та заслужену порцію хейту у соцмережах. Г'юза зробила популярним відома покеристка Ебоні Кенні.

Учасники турніру та користувачі твіттеру назбирали 2 000 доларів, пообіцявши заплатити цю суму тому, хто виб'є Г'юза. Сам покерист додав ще 100 доларів за вибивання самого себе, але у хедз-апі відкликав свою пропозицію.

До речі, це не перший випадок, коли чоловік виграє жіночий турнір. У 2009 році Авраам Короткі став чемпіоном Ladies Event на Borgata Poker Open, заробивши тоді 20 982 доларів.